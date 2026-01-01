celebration of life | celebration of youth | celebration of the nations | celebration of life | celebration of youth | celebration of the nations

celebration of life | celebration of youth | celebration of the nations | celebration of life | celebration of youth | celebration of the nations

celebration of life | celebration of youth | celebration of the nations | celebration of life | celebration of youth | celebration of the nations

celebration of life | celebration of youth | celebration of the nations | celebration of life | celebration of youth | celebration of the nations

celebration of life | celebration of youth | celebration of the nations | celebration of life | celebration of youth | celebration of the nations

celebration of life | celebration of youth | celebration of the nations | celebration of life | celebration of youth | celebration of the nations

Påmelding
English page

Åpen feiring på Grimerud Gård

Velkommen til UiOs første sommersamling siden før pandemien!

Den 22. juni vil det være en stor åpen feiring på Grimerud, med besøk av Lynn Green, David Gava og Lis Cochrane. Vi ønsker å invitere deg til å feire Loren Cunninghams liv, nasjonene og den unge generasjonen. Vi ser med store forventninger frem mot hva Gud har for Norge, Europa og verden.

Sammen skal vi inspirere hverandre til overgivelse til Jesus, for unge mennesker, for misjon og for samfunnsengasjement. Vi tror dette kan bli en fantastisk dag, med forkynnelse, fellesskap og feiring. Sammen skal vi feire alt det Gud har gjort, det Gud gjør og det han skal gjøre.

Påmelding

Hvem kommer?

  • Andreas Nordli

    NASJONAL LEDER FOR UNGDOM I OPPDRAG

    Andreas Nordli er lederen av Ungdom i Oppdrag (UIO) Norge. Han er gift med Åsne, og sammen har de fem barn. Han bruker livet sitt for å se en misjonsbevegelse i vår tid. Han drømmer om bølger.

  • Ann-Helen Sperrud

    NESTLEDER FOR UNGDOM I OPPDRAG

    Ann-Helen Sperrud er nest-leder i UIO Norge. Hun er gift med Eirik, og sammen har de tre barn. Ann-Helen har et stort hjerte for Generasjon Z, og hun er overgitt til å se Jesus bli kjent i Norge, Europa og i resten av verden.

  • The Sound

    LOVSANGSBAND

    "The Sound" er et lovsangsband fra Ungdom I Oppdrag Grimerud. De har ledet lovsang på "The Send" og flere arrangementer i Norge og Europa.

  • Elisabeth Cochrane

    MISJONÆR OG FORKYNNER I YWAM

    Lis har vært en del av UIO i over 40 år. Store deler av tjenesten sin har hun og ektemannen vært misjonærer i Sør-Asia og vært med å pionere UIO i der. Lis jobber fortsatt med å følge opp UIOs arbeid i Sør-Asia, i tillegg til at hun reiser rundt for å undervise og kalle mennesker til misjon.

  • Lynn Green

    INTERNASJONAL LEDER OG PIONER I YWAM

    Lynn bor på Harpenden, UK sammen med sin kone Marti. Han har vært en del av YWAM siden oppstarten av organisasjonen. Tidligere har han ledet UIO Europa og Afrika, og har i mange år vært en del av de sentrale lederne i vår bevegelse.

  • David Gava

    INTERNASJONAL FORKYNNER i YWAM

    David Gava er opprinnelig fra Zimbabwe og bosatt i Sverige sammen med konen sin og sine to barn. Han er en kjent forkynner i YWAM og fast DTS-underviser på flere DTS-er rundt i verden. goes here

Informasjon

Program

10:00 Dørene åpner

11:00-13:00 Celebration of Life

13:00-14:30 Lunsj

15:00-17:00 Celebrating the nations

17:00 Middag for de med etternavn som starter med A-K

17:45 Middag for de med etternavn som starter med L-Å

19:00-21:00 Celebration of Youth   

Pris

Voksen: 400 NOK 

 0-5 år: Gratis 

 6-12 år: 200 NOK 

 13-17 år: 300 NOK 

 Student: 300 NOK 

Earlybird makspris for en familie: 1200 NOK 

Prisene øker med 200 NOK den 16. mai. 

Makspris for familie fra 16. mai: 1600 NOK 

Mat

Det vil være matboder utenfor Stangehallen, hvor du kan kjøpe ulike typer mat.  

Inne i hallen finnes det også en kiosk hvor du kan kjøpe kaffe, brus, is mm.

Overnatting

Du må selv booke overnatting. Vi anbefaler noen av følgende steder.

 

Grimerud Gård

Addresse: Grimerudvegen 77, 2312 Ottestad

Hvis du trenger å bli hentet på Stange Stasjon må du fylle ut dette skjemaet:

Henting

MELD DEG PÅ I DAG

|

MELD DEG PÅ I DAG |

Vi ønsker å invitere til å feire Loren Cunninghams liv, nasjonene og den unge generasjonen. Vi ser med store forventninger frem mot hva Gud har for Norge, Europa og verden. Det blir en uforglemmelig dag med innholdsrike møter gjennom dagen, gode pauser for mat og fellesskap, og en mulighet til å feire alt det Gud har gjort, gjør og fortsatt vil gjøre

For spørsmål vedrørende YWAM Celebration, send e-post til: celebration24@ywam.no

Påmelding