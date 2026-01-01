Velkommen til UiOs første sommersamling siden før pandemien!

Den 22. juni vil det være en stor åpen feiring på Grimerud, med besøk av Lynn Green, David Gava og Lis Cochrane. Vi ønsker å invitere deg til å feire Loren Cunninghams liv, nasjonene og den unge generasjonen. Vi ser med store forventninger frem mot hva Gud har for Norge, Europa og verden.

Sammen skal vi inspirere hverandre til overgivelse til Jesus, for unge mennesker, for misjon og for samfunnsengasjement. Vi tror dette kan bli en fantastisk dag, med forkynnelse, fellesskap og feiring. Sammen skal vi feire alt det Gud har gjort, det Gud gjør og det han skal gjøre.