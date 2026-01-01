celebration of life | celebration of youth | celebration of the nations | celebration of life | celebration of youth | celebration of the nations
celebration of life | celebration of youth | celebration of the nations | celebration of life | celebration of youth | celebration of the nations
celebration of life | celebration of youth | celebration of the nations | celebration of life | celebration of youth | celebration of the nations
celebration of life | celebration of youth | celebration of the nations | celebration of life | celebration of youth | celebration of the nations
celebration of life | celebration of youth | celebration of the nations | celebration of life | celebration of youth | celebration of the nations
celebration of life | celebration of youth | celebration of the nations | celebration of life | celebration of youth | celebration of the nations
Åpen feiring på Grimerud Gård
Velkommen til UiOs første sommersamling siden før pandemien!
Den 22. juni vil det være en stor åpen feiring på Grimerud, med besøk av Lynn Green, David Gava og Lis Cochrane. Vi ønsker å invitere deg til å feire Loren Cunninghams liv, nasjonene og den unge generasjonen. Vi ser med store forventninger frem mot hva Gud har for Norge, Europa og verden.
Sammen skal vi inspirere hverandre til overgivelse til Jesus, for unge mennesker, for misjon og for samfunnsengasjement. Vi tror dette kan bli en fantastisk dag, med forkynnelse, fellesskap og feiring. Sammen skal vi feire alt det Gud har gjort, det Gud gjør og det han skal gjøre.
Hvem kommer?
-
Andreas Nordli
NASJONAL LEDER FOR UNGDOM I OPPDRAG
Andreas Nordli er lederen av Ungdom i Oppdrag (UIO) Norge. Han er gift med Åsne, og sammen har de fem barn. Han bruker livet sitt for å se en misjonsbevegelse i vår tid. Han drømmer om bølger.
-
Ann-Helen Sperrud
NESTLEDER FOR UNGDOM I OPPDRAG
Ann-Helen Sperrud er nest-leder i UIO Norge. Hun er gift med Eirik, og sammen har de tre barn. Ann-Helen har et stort hjerte for Generasjon Z, og hun er overgitt til å se Jesus bli kjent i Norge, Europa og i resten av verden.
-
The Sound
LOVSANGSBAND
"The Sound" er et lovsangsband fra Ungdom I Oppdrag Grimerud. De har ledet lovsang på "The Send" og flere arrangementer i Norge og Europa.
-
Elisabeth Cochrane
MISJONÆR OG FORKYNNER I YWAM
Lis har vært en del av UIO i over 40 år. Store deler av tjenesten sin har hun og ektemannen vært misjonærer i Sør-Asia og vært med å pionere UIO i der. Lis jobber fortsatt med å følge opp UIOs arbeid i Sør-Asia, i tillegg til at hun reiser rundt for å undervise og kalle mennesker til misjon.
-
Lynn Green
INTERNASJONAL LEDER OG PIONER I YWAM
Lynn bor på Harpenden, UK sammen med sin kone Marti. Han har vært en del av YWAM siden oppstarten av organisasjonen. Tidligere har han ledet UIO Europa og Afrika, og har i mange år vært en del av de sentrale lederne i vår bevegelse.
-
David Gava
INTERNASJONAL FORKYNNER i YWAM
David Gava er opprinnelig fra Zimbabwe og bosatt i Sverige sammen med konen sin og sine to barn. Han er en kjent forkynner i YWAM og fast DTS-underviser på flere DTS-er rundt i verden. goes here
Informasjon
Program
10:00 Dørene åpner
11:00-13:00 Celebration of Life
13:00-14:30 Lunsj
15:00-17:00 Celebrating the nations
17:00 Middag for de med etternavn som starter med A-K
17:45 Middag for de med etternavn som starter med L-Å
19:00-21:00 Celebration of Youth
Pris
Voksen: 400 NOK
0-5 år: Gratis
6-12 år: 200 NOK
13-17 år: 300 NOK
Student: 300 NOK
Earlybird makspris for en familie: 1200 NOK
Prisene øker med 200 NOK den 16. mai.
Makspris for familie fra 16. mai: 1600 NOK
Mat
Det vil være matboder utenfor Stangehallen, hvor du kan kjøpe ulike typer mat.
Inne i hallen finnes det også en kiosk hvor du kan kjøpe kaffe, brus, is mm.
Overnatting
Du må selv booke overnatting. Vi anbefaler noen av følgende steder.
-
Rabattkode YWAM2024
-
-
Bruk følgende lenke for arrangementet:
Grimerud Gård
Addresse: Grimerudvegen 77, 2312 Ottestad
Hvis du trenger å bli hentet på Stange Stasjon må du fylle ut dette skjemaet:
MELD DEG PÅ I DAG
|
MELD DEG PÅ I DAG |
Vi ønsker å invitere til å feire Loren Cunninghams liv, nasjonene og den unge generasjonen. Vi ser med store forventninger frem mot hva Gud har for Norge, Europa og verden. Det blir en uforglemmelig dag med innholdsrike møter gjennom dagen, gode pauser for mat og fellesskap, og en mulighet til å feire alt det Gud har gjort, gjør og fortsatt vil gjøre
For spørsmål vedrørende YWAM Celebration, send e-post til: celebration24@ywam.no